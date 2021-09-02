Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Екатеринбург. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По данным пользователей соцсетей, его спецборт приземлился в аэропорту «Кольцово» вечером 1 сентября. А затем очевидцы заметили его кортеж на улицах города.

Как пишут СМИ. Лавров проведёт в городе ряд встреч. Среди участников мероприятий с ним значатся в том числе и известные на Урале предприниматели.