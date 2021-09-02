Кемерово, 2 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. На территории Кемеровской области в сентябре пройдут однодневные сельскохозяйственные ярмарки. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства региона.

Ярмарка

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«Разрешить органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области — Кузбасса проведение в сентябре 2021 года однодневных сельскохозяйственных ярмарок с предоставлением услуг торговли и общественного питания на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — говорится в документе.

Уточняется, что место проведения ярмарок устанавливается органами местного самоуправления муниципальных образований.