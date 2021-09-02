Шерегеш, Кемеровская область, , 06:03 — REGNUM В Кемеровской области 4 сентября будут отмечать 65-летие Шерегеша. Мероприятия из-за коронавируса должны проходить с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер. Это следует из распоряжения, подписанного губернатором региона Сергеем Цивилёвым.

Работа Александра Кряжева. «Шерегеш, горнолыжная трасса на горе Зеленая». Дроно-фотография «Фотопарад в Угличе»

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«Разрешить 4 сентября 2021 года с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главным государственным санитарным врачом по Кемеровской области — Кузбассу организацию и проведение мероприятий, посвященных 65-летию пгт Шерегеш Таштагольского района, согласно плану, утверждённому администрацией Таштагольского муниципального района, с количеством участников не более 1000 человек одновременно», — говорится в документе.

Контроль за исполнением распоряжения глава региона оставляет за собой.