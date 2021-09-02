Кызыл, 2 сентября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Туве торжественно встретили бронзового призёра Олимпийских игр в Токио Артаса Санаа, который выступал в составе сборной Казахстана под именем Нурислам Санаев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, ему вручили высшую государственную награду — Орден республики, а также сертификат на земельный участок.

Личная страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Бронзовый призёр Олимпиады в Токио Артас Санаа/Нурислам Санаев

Напомним, Артас Санаа является уроженцем Тувы, но с 2014 года выступает под флагом соседнего государства.

По словам врио главы республики Владислава Ховалыга, спортсмен после выступления на Олимпиаде стал кумиром для тысяч детей. В свою очередь, борец поблагодарил земляков за моральную поддержку.

«Даже если мою олимпийскую медаль поделить на мелкие крупицы, ее не хватит на всех, кто мне в свое время помог и поддерживает сейчас. Это наша общая медаль», — отметил он.