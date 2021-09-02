Хабаровск, 2 сентября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. История с «танцем живота» на торжественной линейке в День знаний в одной из школ Хабаровска получила продолжение — начальник управления образования городской мэрии Татьяна Матвеенкова извинилась перед родителями и учениками «за непрофессиональные решения руководства образовательного учреждения», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Анон». Реж. Эндрю Никкол. Германия — США. 2018 Танец

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

Читайте также: В Хабаровске первоклассникам на линейке показали «стриптиз»

"Конечно, подобное выступление с задумкой о птице счастья молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний. Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы. Управление образования считает такие инициативы неприемлемыми. В отношении директора школы и административного персонала, ответственного за поведение праздника, сейчас проводится служебная проверка. Приношу извинения за непрофессиональные решения руководства образовательного учреждения», — говорится в пресс-релизе администрации Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, на торжественной линейке в школе №76 Хабаровска для первоклассников показали непривычное для такого торжественного момента шоу — перед детьми выступила полураздетая девушка с неоднозначным танцем.