Кяхтинский район, Бурятия, 2 сентября, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Сотрудники республиканской поисково-спасательной службы в Кяхтинском районе Бурятии доставили школьника на школьную линейку 1 сентября на лодке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Республиканское агентство гражданской обороны и ЧС Бурятии В Бурятии спасатели доставили ученика в школу на аэролодке

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Паводковая ситуация в районе, как отмечается, остаётся сложной.

«В День знаний, спасатели БРПСС перевезли юного жителя частично подтопленного поселка Хоронхой на аэролодке, чтобы он попал на школьную линейку», — отметили в ведомстве.

По словам спасателей, День знаний должен состоятся для всех, в том числе для детей, оказавшихся в таких трудных условиях.