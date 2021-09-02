Нейпьидо, 2 сентября, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Переговоры о поставках вакцин от COVID-19 начали Россия и Мьянма. Об этом 2 сентября сообщил ТАСС министр планирования, финансов и промышленности Мьянмы Вин Шейн на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Вин Шейн подтвердил информацию о переговорах с Россией относительно поставок вакцин от коронавируса в Мьянму и уточнил, что получение вакцин очень важно для его страны. При этом министр уточнил, что в настоящее время вопрос о поставках находится в стадии обсуждения, говорить о каких-либо результатах преждевременно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах производства российской вакцины «Спутник V» в Мексике.