Владивосток, 2 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Японские технологии намерены использовать при установке модульных дата-центров и камер видеонаблюдения в проекте «Умный город» в Якутии. С таким предложением выступила японская делегация на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе правительства республики.

Sakhalin.gov.ru Проект моста

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Представители Японии также представили руководству республики проект по использованию антикоррозийного прибора в системе водоснабжения, озвучили предложение использовать вантовую систему при строительстве мостового перехода через реку Лена. По словам генерального директора компании «Мицуи энд Ко. Москоу», главного регионального управляющего «Мицуи» в СНГ Хироси Мегуро, уже выполнено предварительное технико-экономическое обоснование этого проекта.

«Японские технологии продолжают доказывать свою эффективность в наших суровых условиях. С компанией «Мицуи энд Ко. Лтд.» Якутия сотрудничает с 2018 года. Наши совместные проекты можно справедливо назвать хорошим примером долгосрочных доверительных российско-японских отношений», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−4 сентября во Владивостоке проходит VI Восточный экономический форум.