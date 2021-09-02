Улан-Удэ, 2 сентября, 2021, 05:39 — ИА Регнум. В районе Левого берега столицы Бурятии Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за резкого подъёма реки Селенги. Уровень воды по состоянию на утро 2 сентября достиг 262 см, превысив отметку выхода на пойму на 32 см, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация города Улан-Удэ Паводок в Улан-Удэ

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По словам мэра города Игоря Шутенкова, вода затопила прибрежные участки и восемь домов. Тревожная ситуация сложилась в двух садовых товариществах.

«Уважаемые горожане, если у вас уже стоит вода на участке, прошу рассмотреть возможность переезда к родственникам или в пункты временного проживания. Если вы самостоятельно покинули дом, просим сообщить об этом в колл-центр», — призвал он.

В настоящее время проводится обход домов для оказания помощи маломобильным гражданам. На Левобережье организовано круглосуточное дежурство специалистов Управления по ЧС.