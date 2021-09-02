Владивосток, 2 сентября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Первые соглашения по механизму «дальневосточной концессии» планируется подписать в ходе VI Восточного экономического форума. во Владивостоке Об этом в ходе сессии «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики» 2 сентября заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

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«Это своего рода ипотека, которая позволит создавать инфраструктуру в больших масштабах. За пять лет запланировано привлечь до 500 млрд, сделки на 123 млрд будут подписаны на форуме», — сказал Чекунков.

Министр добавил, что инфраструктура создаётся за счёт частных, в основном, российских денег, а государство расплачивается 10−20 лет, но уже имея доходы от новой инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморья, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Приморского края подписали накануне Восточного экономического форума 1 сентября во Владивостоке соглашение о совместной реализации проектов комплексной жилой застройки «Дальневосточный квартал» в рамках ТОР.