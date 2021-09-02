Улан-Удэ, 2 сентября, 2021, 05:29 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 56 592, 49% из которых зарегистрировано в Улан-Удэ.

Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 73 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Число контактных лиц по состоянию на 2 сентября составило 7155 человек. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 49 077 пациентов, в том числе 37 за последние сутки.