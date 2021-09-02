Владивосток, 2 сентября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. На ремонт и благоустройство дворов в городах Дальнего Востока выделят 7 млрд рублей, при этом какие именно необходимо территории привести в порядок, определят сами жители, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в эфире радио «Комсомольская правда».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Двор

Читайте также: Пять свердловских городов получат федеральные гранты на благоустройство

«Если говорить в целом о городах, они должны стать более красивыми и удобными. Есть программа модернизации социальной инфраструктуры. Это не только ремонт и строительство школ, больниц, детских садов, но и благоустройство общественных пространств. Мы приводим в порядок улицы, дороги, фасады домов. А сейчас переходим к следующему этапу. Будем приводить в порядок тысячу дворов на всем Дальнем Востоке. Это будет стоить порядка 7 млрд рублей», — сказал Трутнев.

Целью обновления тысячи дворовых территорий является создание инфраструктуры и пространств для отдыха и развития рядом с домом. Отдельное внимание будет уделено маломобильным группам населения.

Также обсуждается строительство 300 новых площадок для активного отдыха и спорта: игровые и спортивные площадки, пространства для занятий велоспортом, катания на скейтбордах, самокатах и роликах, проведения фестивалей и соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде подведены итоги V Всероссийского конкурса на лучшие проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях — 2022. В числе победителей, удостоившихся грантов на формирование комфортной городской среды, сразу пять городов Свердловской области — Лесной, Невьянск, Полевской, Верхняя Тура и Краснотурьинск. Общая сумма их призового фонда составит 350 млн рублей.