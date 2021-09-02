Владивосток, 2 сентября, 2021, 05:14 — ИА Регнум. На продолжительности жизни населения Дальнего Востока отразилась пандемия коронавируса, об этом 2 сентября в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он отметил, что социальное развитие на Дальнем Востоке является важнейшим приоритетом для ведомства. Особое внимание уделяется развитию системы здравоохранения. Прорабатывается возможность оказания высокотехнологической медицинской помощи населению в труднодоступных населённых пунктах ДФО. Конечная цель — увеличение продолжительности жизни. Но пока статистика говорит о том, что этот показатель снизился в регионе.

«Мы потеряли один год в ожидаемой продолжительности жизни из-за пандемии», — подчеркнул Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток в современных условиях может стать мировой климатической столицей, об этом 2 сентября в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.