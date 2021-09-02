Благовещенск, 2 сентября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Договор с Нижне-Бурейской гидроэлектростанцией подписало руководство Амурского газохимического комплекса на VI Восточном экономическом форуме. Соглашение предполагает поставки электрической энергии и мощностей в течение 20 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе правительства республики.

Cheges.rushydro.ru Чебоксарская ГЭС

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Договорённость оформили председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов и председатель правления и генеральный директор Федеральной гидрогенерирующей компании РусГидро Виктор Хмарин. В год газохимический завод намерен покупать 1,3 млрд киловатт-часов.

«Снижение климатического воздействия производства — один из наших стратегических приоритетов, в том числе и при реализации проекта по строительству Амурского ГХК, который будет воплощаться в жизнь с учетом мировых стандартов в области экологии. Амурский регион обладает большим потенциалом возобновляемых источников энергии, что положительным образом повлияет на экологические параметры проекта. Кроме того, за счет использования «зеленой» энергии мы также снижаем углеродный след выпускаемой продукции», — пояснил председатель правления Дмитрий Конов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 2−4 сентября проходит VI Восточный экономический форум.