Амурский газохимический комплекс договорился о поставках «зелёной» энергии
Благовещенск, 2 сентября, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Договор с Нижне-Бурейской гидроэлектростанцией подписало руководство Амурского газохимического комплекса на VI Восточном экономическом форуме. Соглашение предполагает поставки электрической энергии и мощностей в течение 20 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе правительства республики.
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Договорённость оформили председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов и председатель правления и генеральный директор Федеральной гидрогенерирующей компании РусГидро Виктор Хмарин. В год газохимический завод намерен покупать 1,3 млрд киловатт-часов.
Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 2−4 сентября проходит VI Восточный экономический форум.