Владивосток, 2 сентября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморья, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Приморского края подписали накануне Восточного экономического форума 1 сентября во Владивостоке соглашение о совместной реализации проектов комплексной жилой застройки «Дальневосточный квартал» в рамках ТОР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

(сс) Raita Futo. flickr.com Владивосток

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В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году в Приморье необходимо сдать 825 тыс. кв. метров жилья и в 2022 году увеличить объём строительства до 1 млн.

Новый проект получил название «Дальневосточный квартал». Он предполагает предоставление застройщикам, проекты которые соответствуют определенным стандартам, статуса резидентов ТОР и, соответственно, льготного налогового режима, земельных участков, государственной поддержки при создании коммунальной и социальной инфраструктуры при условии снижения стоимости жилья для дальневосточников.

«Реализуемые на территории ДФО льготные ипотечные программы — «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека», ипотека с государственной поддержкой сформировали стабильный объем спроса на современное и качественное жилье. Для обеспечения спроса разработана программа «Дальневосточный квартал». Это уникальная мера поддержки для регионов Дальнего Востока, целью которой является не только наращивание объемов ввода жилья, но и снижение его стоимости», — сказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Механизм будет применён при реализации масштабного проекта по строительству города Спутник, о создании которого ранее заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, среди ключевых задач национального проекта «Жилье и городская среда» наращивание объемов жилищного строительства и повышение комфорта городской среды взаимосвязаны. Для достижения национальных показателей недостаточно только строить новое жилье, нужно проводить благоустройство территории.