Владивосток, 2 сентября, 2021, 04:43 — ИА Регнум. Дальний Восток в современных условиях может стать мировой климатической столицей, об этом 2 сентября в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

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«Мы можем стать одной из мировых климатических столиц», — сказал Чекунков.

Он добавил, что прорабатывается вопрос создания эко порта Дальний Восток, свободной экологической зоны. На Дальнем Востоке появятся также экологические населённые пункты — первый такой эксперимент проведут на Сахалине.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, назвал три главных вызова для Дальнего Востока.