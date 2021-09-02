Благовещенск, 2 сентября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. В Амурской области появятся комплексы по переработке отходов. Их установят в городах Свободный и Благовещенск, а также в посёлке Прогресс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе компании «Российский экологический оператор».

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Соответствующая договорённость была заключена с правительством региона в рамках VI Восточного экономического форума на встрече председателя правительства Амурской области Татьяны Половайкиной с гендиректором российского экооператора Денисом Буцаевым. Предполагается, что общая сумма инвестиций в проект составит 3,6 млрд рублей. Помимо создания комплексов по переработке отходов в Благовещенске также собираются установить 200 аппаратов по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок (фандоматов).

«Один из возможных вариантов реализации инвестпроектов — механизм концессий. Начало реализации проектов запланировано на 2022 год. Благодаря созданию комплексных объектов по обработке, утилизации и захоронению ТКО регион сможет выполнить целевые показатели, установленные указом президента и зафиксированные в федеральном проекте», — пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Как сообщало ИА REGNUM, подводя первые итоги мусорной реформы, запущенной в Приамурье с 1 апреля, губернатор области Василий Орлов признал, что она проводится некачественно. За 10 дней правительство получило 152 обращения от недовольных жителей региона.