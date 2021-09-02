Владивосток, 2 сентября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Жители России перестают доверять вакцинам из-за недостаточной информированности о них, заявила 2 сентября журналистам заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в ходе Восточного экономического форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Холодильник с вакцинами

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По её словам, во всём мире 92% родителей считают необходимым вакцинировать детей, а в России этот показатель составляет 77%. Аналогичным образом ситуация выглядит, если говорить об уверенности населения в эффективности вакцинаций: 84% в мире и 62% в России.

«Именно проблемы информирования порождают недоверие со стороны населения», — констатировала Изотова.

Представитель Счётной палаты добавила, что сегодня наблюдается недостаточно разъяснений о пользе и эффективности вакцин и избыток информации о побочных эффектах.