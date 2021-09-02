Штат Северная Каролина, США, 2 сентября, 2021, 04:35 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе на территории школы задержан полицией в американском городе Уинстон-Салем в штате Северная Каролина. Об этом 2 сентября сообщил шериф округа Форсайт в заявлении, опубликованном в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школе

Подозреваемый в стрельбе на территории школы Mount Tabor High School был задержан, его личность не раскрывается. Шериф отметил, что расследование обстоятельств инцидента продолжается. По предварительной информации, задержанный является учеником этой же школы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного из учеников в результате стрельбы в школы в американском штате Северная Каролина. Утоняется, что в результате ЧП больше никто не пострадал.