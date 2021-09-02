Москва, 2 сентября, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Тёплая погода вернётся не ранее второй половины сентября в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) России. Об этом 1 сентября рассказал журналистам ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

(сс) jill111 Солнечная погода

Специалист пояснил, что с первых дней осени в стране будут преобладать «студёные воздушные массы», которые вызовут понижение температуры на пять градусов ниже климатической нормы. Погода будет соответствовать климату начала октября, при этом количество осадков не превысит норму.

Вторая половина сентября будет значительно теплее. По словам специалиста, «климатические качели возьмут обратный ход». Температура воздуха вернётся к обычным показателям для этого времени года и даже превысит норму на 0,5−1 градус. Это означает, что в последние две недели сентября в ЦФО придёт «бабье лето». Температура воздуха днём составит +13…+18 градусов, ночью столбик термометра опустится до +5…+10 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ожидающемся похолодании в Московском регионе.