Киев, 2 сентября, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил 1 сентября, что подготовка встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского обсуждается на «высоком уровне». Об этом сообщило РИА Новости.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

Украинский чиновник не стал уточнять возможное место встречи и сроки проведения переговоров, однако допустил, что саммит может состояться в Крыму.

Напомним, в Кремле считают, что вести переговоры с Киевом можно по вопросам повестки, представляющей интерес для обеих сторон. В июле 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что такая повестка исключает темы, «которые абсолютно бесполезно обсуждать на двустороннем уровне».

20 августа замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак отмечал, что никаких содержательных предложений относительно встречи глав государств Киев так и не сделал.