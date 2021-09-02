Прокопьевск, Кемеровская область, 2 сентября, 2021, 03:53 — ИА Регнум. В Прокопьевской городской больнице назначили проверку после появления в сети видео, на котором видно, как одна из сотрудниц бьёт по лицу и кричит на больного, подключённого к ИВЛ. Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 17 августа.

В больнице

Автор видео заявила, что медсестра наносила побои пациенту якобы из-за того, что он шевелится в кровати.

«По видео опубликованному в социальных сетях, в медицинской организации проводится внутренняя служебная проверка», — рассказали A42.RU в Прокопьевской городской больнице.