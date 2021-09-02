Владивосток, 2 сентября, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Во Владивостоке на VI Восточном экономическом форуме 2 сентября будет дан старт всероссийской прививочной кампании против гриппа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ВЭФ.

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На острове Русский будет оборудован специальный медицинский кабинет, в котором участники форума смогут пройти обследование, сделать прививку от гриппа и получить сертификат.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, назвал три главных вызова для Дальнего Востока.