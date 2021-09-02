Владивосток, 2 сентября, 2021, 03:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл многочасовую рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края 2 сентября.

Пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Олег Кожемяко

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Кожемяко подробно доложил о социально-экономической ситуации в регионе, отчитался о проделанной работе по решению проблем обманутых дольщиков, обратился с предложением рассмотреть возможность газификации северных районов Приморья, в том числе строительства газопровода и газораспределительных станций в Арсеньеве и Дальнегорске. По мнению губернатора, это значительно оздоровит экономику градообразующих предприятий.

По окончании разговора с президентом, Олег Кожемяко попросил Владимира Путина издать Указ о праздновании 150-летия выдающегося исследователя Владимира Арсеньева и выделить 250 млн рублей на благоустройство территории памятника путешественнику и прилегающего парка в Арсеньеве.

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Как сообщало ИА REGNUM, создание новой социальной инфраструктуры в регионах России является проектом государственного масштаба. Об этом 1 сентября заявил Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов образования в Дагестане.