Москва, 2 сентября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил финансовый иск от государственной корпорации, ответчиком по которому выступает ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва», ведущая свою историю с 1946 года. Роскосмос требует с ПАО более 268 млн рублей, но дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от Роскосмоса поступил в суд 31 августа 2021 года. Сумма исковых требований — 268 847 224,23 рубля.

Госкорпорация выступает заказчиком ПАО не только на пилотируемые космические системы, но и ракетные системы.

Это не первый судебный спор между сторонами. В конце июля Роскосмос потребовал с ПАО взысканиия 4 205 601 рубля. Дело рассмотрят 15 октября 2021 года. Детали пока не сообщались.

Помимо этого, претензии к РКК «Энергия» есть и у Минобороны РФ, спор с которым рассмотрят 11 октября 2021 года. В деле речь идёт «о взыскании ущерба в размере 1 385 611 500 рублей».

На сайте РКК «Энергия» отмечается, что она является головной организацией для обеспечения запусков спутников глобальной навигационной системы ГЛОНАСС и космических аппаратов по государственному заказу, а также по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС).