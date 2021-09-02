Ханты-Мансийск, 2 сентября, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что прививка от коронавируса должна стать сезонной. Об этом он заявил во время встречи с медиками Югры и правительством ХМАО.

Kremlin.ru Денис Проценко

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По мнению Дениса Проценко, медики должны вести разъяснительную работу по профилактике COVID-19 в плане вакцинации, как единственной на сегодня защиты от коронавирусной инфекции. Нужно донести до людей, что это мероприятие должно стать сезонным, точно также как вакцинация от гриппа.

Кроме того, по его словам, 15% от коечного фонда должны составлять койки реанимации интенсивной терапии, которые обеспечивают ведение тяжелобольных.

«Если к вакцинации также будут многие скептически относиться, то у нас опять будет работа, опять будет разворачивание дополнительных коек и будет большое количество больных на ИВЛ», — отменил руководитель больницы в Коммунарке.