Владивосток, 2 сентября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась 2 сентября в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке, назвал три главных вызова для Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Minvr.gov.ru Новый министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

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«Первый — это изменение климата. Второй — изменение технологий и третий — изменение государственной политики», — сказало Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 2 сентября по видеоконференцсвязи принял участие в сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Темой заседания стало «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики».