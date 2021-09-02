Вашингтон, 2 сентября, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Федеральную помощь получат власти американских штатов Северная Дакота и Миссури, столкнувшихся с последствиями непогоды. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на соответствующее распоряжение президента США Джо Байдена.

Томас Коул. Буря. 1826

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Указанные регионы пострадали от бурь, торнадо и наводнений. Помощь штатам должны оказать американское министерство внутренней безопасности, а также Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа власти американского штата Вирджиния объявили режим чрезвычайной ситуации из-за ослабшего до тропической депрессии урагана «Ида».