Москва, 2 сентября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 2 сентября по видеоконференцсвязи принял участие в сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке. Темой заседания стало «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики», сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«Развитие Дальнего Востока мы рассматриваем как окупаемый, высокорентабельный проект», — сказал полномочный представитель президента РФ в ДФО.

Трутнев заявил, что расходы РФ на преференции на Дальнем Востоке уже окупились. Затраты госбюджета на всевозможные льготы для бизнеса составили 81 млрд рублей, а доходы от деятельности предприятий уже превысили 123 млрд рублей.

«Дальний Восток обладает высоким потенциалом развития», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 4 сентября во Владивостоке на острове Русский проходит VI Восточный экономический форум. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин.