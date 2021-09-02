Кемерово, 2 сентября, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области 16 сентября 2021 года рассмотрит банкротный иск, адресованный кредитному потребительскому кооперативу «Народные кассы». В деле участвует Центробанк России, передаёт ИА REGNUM.

Pixabay.com Банкротство

Претензии от шести физических лиц поступили в суд в середине августа 2021 года. Дело принято к производству судьей Селищевой.

Среди заявителей числится и ликвидатор кооператива — Юлия Кулагина.

«Заявление мотивировано тем, что имеющегося у должника имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов», — отмечается в материалах дела.

Судья предложила Банку России в течение семи рабочих дней с даты получения определения представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего или саморегулируемую организацию, из которой возможно выбрать его.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив был создан в декабре 2010 года в Ленинск-Кузнецком. Юрлицо с 12 августа 2021 года числится в стадии ликвидации.