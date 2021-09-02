Москва, 2 сентября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Единовременную выплату в размере десять тыс. рублей начали получать российские пенсионеры. Об этом 2 сентября сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

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Гражданам, получающим пенсию на банковскую карту, деньги будут перечислены 2 сентября. Таких пенсионеров в России 30,7 млн человек. Все остальные 12, 7 млн человек, получающие пенсию на дому, либо с помощью «Почты России» и других доставщиков, получат единовременную выплату одновременно с пенсией.

Всего правительством РФ на единовременную выплату будет выделено более 454 млрд рублей. Её получат абсолютно все получатели пенсий, в том числе граждане с инвалидностью и семьи, получающие пенсию по потере кормильца. Единовременная выплата не будет учитываться в доходах семьи, поэтому не повлияет на получение других видов поддержки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о согласовании сроков выплаты единовременной выплаты пенсионерам.