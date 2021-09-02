Москва, 2 сентября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Минобороны России объявило закрытый конкурс, в рамках которого будет выбран исполнитель на контракт по оказанию услуг комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков России на территории Белоруссии. Итоги тендера подведут 17 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Максимальная цена контракта составит 146 646 852,25 рубля. Источник финансирования — федеральный бюджет.

В тендере предполагается обеспечение заявки. Сумма составляет 7 332 342,61 рубля. Размер обеспечения исполнения контракта — 14 664 685,23 рубля.

По условиям договора, услуга должна быть оказана «с даты заключения государственного контракта, но не ранее 01 октября 2021 года и по 31 октября 2022 года».

Количество военных городков не сообщается, но уточняется, что речь идёт в том числе об эксплуатации и техобслуживании теплогенерирующих объектов, систем тепловых сетей и прочей инфраструктуры ЖКХ.