Казармы в Белоруссии — Минобороны РФ объявило многомиллионный тендер
Москва, 2 сентября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Минобороны России объявило закрытый конкурс, в рамках которого будет выбран исполнитель на контракт по оказанию услуг комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков России на территории Белоруссии. Итоги тендера подведут 17 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.
Максимальная цена контракта составит 146 646 852,25 рубля. Источник финансирования — федеральный бюджет.
В тендере предполагается обеспечение заявки. Сумма составляет 7 332 342,61 рубля. Размер обеспечения исполнения контракта — 14 664 685,23 рубля.
По условиям договора, услуга должна быть оказана «с даты заключения государственного контракта, но не ранее 01 октября 2021 года и по 31 октября 2022 года».
Количество военных городков не сообщается, но уточняется, что речь идёт в том числе об эксплуатации и техобслуживании теплогенерирующих объектов, систем тепловых сетей и прочей инфраструктуры ЖКХ.