Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Госдепартамент призывает союзников Соединённых Штатов не заключать крупные контракты с Россией в оборонной сфере. Об этом 1 сентября заявил журналистам представитель Госдепа.

Новая гонка вооружений Defence.ru

Таким образом он прокомментировал подписание соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией.

«Мы продолжаем призывать всех наших партнеров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором», — сказал чиновник, напомнив, что в США существует закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Документ позволяет американской администрации вводить санкции против стран и структур, которые сотрудничают с Россией в сфере поставок вооружений.

Читайте также: Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о военном сотрудничестве