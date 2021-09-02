Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Джо Байденом прошла в нормальной, но не всегда солнечной атмосфере. Об этом он сказал 1 сентября журналистам.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере, — сказал Зеленский. — Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде <…> не было вообще».

Президент Украины добавил также, что встреча длилась вдвое дольше запланированного — два часа вместо одного, и это, по его мнению, говорит о том, что «стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога».

Отметим, Белый дом изначально отводил два часа в графике Байдена на встречу с Зеленским.

Переговоры между президентами США и Украины состоялись 1 сентября. Стороны подписали меморандум о расширении торговых связей, заявили о намерении завершить реформирование судебного сектора на Украине и выступили против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

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