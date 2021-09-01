Вашингтон, 2 сентября, 2021, 02:45 — ИА Регнум. Расследование инцидента с отклонением от заданного курса космолёта Unity-22 компании Virgin Galactic начало Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Об этом 1 сентября сообщает издание The New Yorker.

Космическое путешествие

Инцидент произошёл 11 июля, во время суборбитального полёта Unity-22, на борту которого находился миллиардер Ричард Брэнсон, основатель Virgin Galactic. Космолёт поднялся на высоту 86 км, после чего начал снижение в режиме планера. В ходе снижения аппарат отклонился от заданной траектории, которая пролегала в рамках специального воздушного пространства, выделенного ФАУ для этого полёта.

По данным ФАУ, у пилотов в кабине загорелся сигнал, предупреждающий об отклонении от курса. По требованиям ФАУ, в таких случаях полёт должен быть немедленно прерван. В настоящее время ФАУ проводит расследование инцидента.

По данным данным Virgin Galactic, аппарат больше полутора минут придерживался заданной траектории, отклонение от курса произошло из-за ветров, бушующих в верхних слоях атмосферы. В компании отметили, что пилоты действовали по инструкции, так как подобные инциденты всегда отрабатываются в ходе подготовки к полётам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская компания Virgin Galactic начала продажу билетов на суборбитальный рейс на космопланах SpaceShipTwo за $450 тыс.