В Бразилии зафиксировали более 50 случаев болезни Хаффа
Бразилиа, 2 сентября, 2021, 02:44 — ИА Регнум. Свыше 50 человек в бразильском штате Амазонас обратились в медучреждения с симптомами болезни Хаффа, 1 сентября сообщил портал G1.
Первые случаи заболевания начали фиксироваться несколько дней назад. Люди жаловались на потемнение мочи, который характерен для этой болезни. Один из пациентов скончался.
Все обратившиеся к медикам указывали на то, что употребляли в пищу рыбу. Отмечается, что уже третья вспышка болезни Хаффа в указанном штате.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа заместитель главного секретаря индийского штата Уттар-Прадеш по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад заявил, что в регионе зафиксированы десятки смертей среди пациентов с симптомами неизвестной вирусной болезни, похожими на лихорадку денге.