Бразилиа, 2 сентября, 2021, 02:44 — ИА Регнум. Свыше 50 человек в бразильском штате Амазонас обратились в медучреждения с симптомами болезни Хаффа, 1 сентября сообщил портал G1.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Первые случаи заболевания начали фиксироваться несколько дней назад. Люди жаловались на потемнение мочи, который характерен для этой болезни. Один из пациентов скончался.

Все обратившиеся к медикам указывали на то, что употребляли в пищу рыбу. Отмечается, что уже третья вспышка болезни Хаффа в указанном штате.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа заместитель главного секретаря индийского штата Уттар-Прадеш по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад заявил, что в регионе зафиксированы десятки смертей среди пациентов с симптомами неизвестной вирусной болезни, похожими на лихорадку денге.