Москва, 2 сентября, 2021, 02:10 — ИА Регнум. Согласно результатам последней инвентаризации, 11 видов животных считаются вероятно исчезнувшими в России. Об этом 1 сентября сообщает Минприроды РФ.

Рафаэль. Сотворение животных

По данным ведомства, 11 объектов животного мира отнесены к нулевой категории редкости. Это означает, что в природе вымерли последние представители этого вида. Среди них такие виды, как аборигенная популяция балтийского осетра, популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, овсянка Янковского, тюлень-монах, кулан, лошадь Пржевальского и другие.

Отмечается, что за последние 400 лет с территории России исчезли девять видов и подвидов животных. В их число вошли тур, степной тарпан и морская корова. В вымирании многих видов животных решающую роль сыграл человек. В частности, бесконтрольный промысел стал причиной исчезновения множества видов редких животных.

Список животных, которые всё реже встречаются в природе, постоянно растёт. В настоящее время в Красную книгу России входят 443 объекта животного мира и 676 видов растений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что популяция императорских пингвинов может исчезнуть к концу века из-за быстрого таяния льдов.