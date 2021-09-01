Москва, 9 июля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Наиболее уязвимы для «Дельта"-штамма коронавируса на данный момент люди 14−29 лет, заявил 9 июля замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на своем Yotube-канале «Говорит Москва».

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По его словам, индийский штамм «помолодел», поскольку раньше он считался наиболее опасным для людей старшего возраста. Теперь же заражаются чаще всего дети и «мобильные лица».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Россию «Дельта"-штамм приходит из США, с Мальдив и из ряда европейских стран.