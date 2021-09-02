Лондон, , 01:58 — REGNUM Министерство обороны Великобритании может передислоцировать подводные лодки с ядерными ракетами Trident во Францию в случае обретения Шотландией независимости. Об этом 1 сентября написала газета The Telegraph со ссылкой на осведомлённые источники.

Карта Шотландии

В настоящее время подлодки дислоцированы на военно-морской базе Клайд в Шотландии. Переноса подлодок добивается Шотландская национальная партия (SNP), в которой считают, что «средства ядерного сдерживания» представляют угрозу для их региона. Ранее они взяли на себя обязательство запретить все ядерное оружие в независимой Шотландии.

В Лондоне, напротив, хотели бы сохранить статус-кво по этому вопросу.

Великобритания «стремится сохранить свои надежные и независимые средства ядерного сдерживания на британской военно-морской базе в Клайде, которые существуют для сдерживания самых серьезных угроз Великобритании и нашим союзникам по НАТО», — сказал представитель Королевских ВМС.

Тем не менее, отмечает газета, планы составлены на случай непредвиденных обстоятельств. Лондон рассматривает в качестве одного из возможных мест дислокации подлодок остров Иль-Лонг в Бретани (Франция).

Ранее лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен объявила, что получила «неоспоримый» мандат на проведение второго референдума о независимости Шотландии после заключения соглашения с «зелёными».

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