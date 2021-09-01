Киев, 2 сентября, 2021, 01:34 — ИА Регнум. Отношения между США и Украиной вышли на новый уровень после встречи американского лидера Джозефа Байдена и украинского президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал 1 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский бюджет

Кулеба отметил, что общение лидеров двух стран продолжалось более двух часов, тогда как для переговоров изначально был отведён только один час. Глава МИД Украины также добавил, что по результатам переговоров было сделано «сильное совместное заявление», и уточнил, что у него теперь появится много совместной работы с госсекретарём США Энтони Блинкеном в связи с активизацией Комиссии стратегического партнёрства. Договорённость об этом была достигнута в ходе переговоров в Вашингтоне.

Напомним, переговоры между президентами США и Украины состоялись 1 сентября. Уже в начале встречи американский лидер заявил, что партнёрство между обеими странами крепче, чем было когда-либо. Кроме того, в совместном заявлении сказано о поддержке США разных сфер на Украине. Также США и Украина совместно выступают против реализации проекта и запуска газопровода «Северный поток — 2».

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании США и Украиной меморандума о расширении торговых связей.