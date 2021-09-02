Лондон, 2 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Британская женская поп-группа Spice Girls в этом году празднует 25-летие со дня выхода своего дебютного альбома. КОллектив собирается выпустит подарочное издание альбома «Spice», в котором будут представлены бонус-треки, би-сайды и ранее невыпущенные композиции. Об этом сообщает портал NME.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Винил

Издание получило название «Spice25» и оно выйдет 29 октября в формате двойного CD-диска в книге твердого переплета. Кроме того, будет выпущено множество виниловых и кассетных версий, а также эксклюзивное ремастированное издание оригинального альбома для стримингового сервиса Apple Music.

Spice Girls также поделились версией песни «Say You’ll Be There», в которой губная гармошка была заменена на соло на саксофоне.