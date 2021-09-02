Шеффилд, Великобритания, 2 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Солист британской пост-хардкор группы Bring Me The Horizon Оливер Сайкс в своем аккаунте в TikTok опубликовал видео с фрагментом новой песни.

Музыка

В октябре прошлого года группа выпустила свой девятитрековый альбом «Post Horror: Survival Horror», который стал первым из обещанной группой серии релизов. Ранее Сайкс говорил, что они «работают над частями второй, третьей и четвертой одновременно» и что они надеются «выпустить песни как можно скорее». Теперь, похоже, девятимесячное ожидание новой музыки от Bring Me The Horizon может закончиться. Помимо этого фрагмента, группа поделилась еще 15 секундами новой музыки вместе с видео, в котором содержатся ссылки на их последний EP и хэштег «bloodbath».

В конце августа Оливер Сайкс принял участие в записи нового сингла австралийской эмо-артистки daine «Salt», исполненный в современном развивающемся жанре гипер-поп.