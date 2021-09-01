Вашингтон, 2 сентября, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Меморандум о взаимопонимании, в котором особо выделены области «обновлённого сотрудничества в сфере торговли», подписали глава министерства торговли США Джина Раймондо и первый вице-премьер, министр экономики Украины Алексей Любченко. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба минторга США.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

«Меморандум также отмечает поддержку США усилий Украины по улучшению делового и инвестиционного климата в стране, что может помочь расширению торговых связей между США и Украиной», — сказано в сообщении пресс-службы американского минторга.

Среди конкретных мер, призванных укрепить и расширить торговые связи между двумя государствами, названы: осуществление Украиной реформ корпоративного управления, усиление борьбы с коррупцией и защиты права интеллектуальной собственности на Украине, а также повышение эффективности и независимости судебной системы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина при содействии США завершит судебную реформу в соответствии с лучшими международными практиками.