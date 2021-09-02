Лондон, 2 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Elbow вернулись и объявили о выпуске нового альбома под названием «Flying Dream 1», информирует портал NME.

Музыка

Девятый студийный альбом ветеранов инди, отмеченный наградой Mercury, — продолжение «Giants Of All Sizes» 2019 года — был написан удаленно в их домашних студиях в Манчестере и Лондоне, прежде чем они собрались вместе в пустом Королевском театре Брайтона, чтобы «усовершенствовать, исполнить и записать» песни. «Cнять двухсотлетний театр, который никогда в своей истории не был закрыт так долго, было чем-то, что можно было сделать только в сложившихся обстоятельствах … приятно перевернуть его с ног на голову таким образом», — сказал фронтмен Гай Гарви об уникальном опыте.

https://twitter.com/Elbow/status/1433064073739055104

Создание альбома началось после того, как группа записала сессии «elbowrooms» для YouTube во время первого локдауна в прошлом году. Они начали посылать друг другу «маленькие любовные записки» в течение недель и месяцев, и эти наброски постепенно превратились в песни. «Мы поняли, что делаем запись, свободную от обычных творческих принципов», — отметил Гарви. «Мы любим терпеливые, спокойные, целые альбомы, такие как последние альбомы Talk Talk, «Sold Air» Джона Мартинса».

Группа Elbow в своих социальных сетях сообщила, что выход нового альбома «Flying Dream 1» состоится 19 ноября.