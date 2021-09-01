Москва, 2 сентября, 2021, 00:33 — ИА Регнум. Российские регионы утвердили стратегии цифровой трансформации, сообщили 1 сентября аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Цифровое» ЖКХ

Работа выполнена по поручения президента России Владимира Путина. На федеральном уровне документы приняли на федеральном уровне, и в настоящее время завершен переход к реализации программ в регионах.

«Теперь у нас есть провязанные между собой федеральные стратегии и стратегии в субъектах, их реализация позволит нам достичь показателей национальной цели «Цифровая трансформация», — сообщил Чернышенко.

Региональные планы в совокупности предусматривают реализацию более 4,6 тыс. проектов, а наиболее важными из них являются цифровизация госуслуг и переход субъектов на надежную и современную ИТ-инфраструктуру.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России поручил разработать и утвердить программы в сфере цифровизации в январе 2021 года. Каждая из них должна охватывать не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления.