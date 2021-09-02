Лондон, 2 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Легендарный британский пианист Элтон Джон объявил о выпуске нового коллаборативного альбома под названием «The Lockdown Sessions» с участием Lil Nas X, Майли Сайрус, Дуа Липа, Эдди Веддера и многих других. Об этом сообщает портал NME.

Cindy Andrie Элтон Джон

Работа над 32-м студийным альбомом певца, который должен выйти 22 октября, велась на протяжении последних 18 месяцев и началась после того, как артист был вынужден приостановить свой тур «Farewell Yellow Brick Road» из-за пандемии коронавируса. «Последнее, что я ожидал сделать во время локдауна, — это записать альбом», — сказал Джон в своем заявлении. «Но по мере того, как пандемия продолжалась, продолжали появляться различные проекты».

Коллекция из 16 треков, 10 из которых являются совершенно новыми и ранее не издававшимися, отмечает единение и показывает, что Джон сотрудничает с широким кругом артистов, включая Майли Сайрус, Gorillaz, Young Thug, Andrew Watt, Brandi Carlile, Yo-Yo Ма, Стиви Уандера и многих других. На альбоме представлена недавно выпущенная совместная работа Джона с Дуа Липой «Cold Heart».