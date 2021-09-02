Москва, 2 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Число организаций — партнеров столичного благотворительного сервиса достигло 50. Об этом 2 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Благотворительность

Сервис действует на портале мэра и правительства Москвы с октября 2020 года. Пятидесятым по счету участником стал фонд «Движение вверх», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.

«Менее чем за год к сервису присоединилось 50 фондов. Количество его пользователей уже превышает 12,3 тысячи. В общей сложности они сделали более 24 тысяч адресных пожертвований на благотворительность. Средняя сумма одного перевода — примерно 286 рублей. Это основные отчетные показатели. Они, безусловно, важны, но за ними стоит главное — забота, желание помогать, человеческое тепло, здоровье и судьбы тех, на чью долю выпали тяжелейшие испытания», — сказала Сергунина.