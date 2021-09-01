Штат Северная Каролина, США, 2 сентября, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Ученик скончался в результате стрельбы, которую открыл злоумышленник на территории школы в американском штате Северная Каролина. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба местного полицейского управления в Twitter.

Lisa Roe Стрельба

Инцидент произошёл в городе Уинстон-Салеме, в средней школе Mount Tabor High School. При стрельбе, которую открыл неизвестный злоумышленник, был ранен подросток. Пострадавшего госпитализировали в медицинский центр. Позднее начальник полиции Катрина Томпсон подтвердила информацию о гибели раненого ученика.

Подозреваемым в преступлении является другой ученик этой же школы. В настоящее время территория вокруг школы и подъезды к ней оцеплены полицией.

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