Осло, 2 сентября, 2021, 00:21 — ИА Регнум. 1 сентября в Осло на стадионе «Уллевол» сборная Норвегии по футболу в матче четвертого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграла вничью со сборной Нидерландов. Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Werner100359 Эрлинг Брёут Холанд

Единственный мяч сборной Норвегии на 20-й минуте встречи забил таранный форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд — 1:0. Через 17 минут Дэви Классен восстановил равновесие в счете после передачи Джорджиньо Вейналдума — 1:1.

MVP встречи с оценкой 7,62 по версии портала WhoScored был признан 21-летний Эрлинг Холанд, отметившийся забитым мячом и совершивший два успешных отбора и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач норвежца — 55%.

Желтые карточки: Дэйли Блинд — 18, Мохамед Эльюнусси — 25, Мортен Торсбю — 43, Мартин Эдегор — 61, Дониэлл Мален — 90+3.

Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.

Статистика матча (Норвегия/Нидерланды)

Удары 7/16

Удары в створ 2/5

Владение 34%/66%

Угловые ¾

Нарушения 12/11

Составы команд:

Норвегия: Хансен, Страндберг, Мелинг, Ханче-Ольсе, Педерсен (Райерсон, 59'), Торсбю, Норманн (Берг, 68'), Эдегор, Эльюнусси, Хауге (Дэли, 59'), Холанд.

Нидерланды: Бейлоу, Тимбер (Думфрис, 90'), ван Дейк, де Врей, Блинд, Вейналдум, Классен, де Йонг, Гакпо, Депай, Бергейс (Мален, 46').

Сборная Норвегии, набрав семь очков, опустилась на четвертую строчку в турнирной таблице группы G. Нидерланды с тем же количеством очков расположились двумя позициями выше.