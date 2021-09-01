Страсбург, Франция, 2 сентября, 2021, 00:08 — ИА Регнум. 1 сентября сборная Франции по футболу в рамках четвертого тура группы D отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины. Причем почти весь второй тайм подопечные Дидье Дешама играли в меньшинстве из-за удаления защитника «Севильи» Жюля Кунде на 51-й минуте встречи. Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1.

(сс) William Morice Дидье Дешам

На единственный мяч таранного форварда миланского «Интера» Эдина Джеко на 36-й минуте встречи сборная Франции смогла ответить голом Антуана Гризманна, вернувшего в состав мадридского «Атлетико».

30-летний нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн был признан порталом WhoScored самым ценным игроком встречи. Футболист отметился одним забитым мячом, двумя обводками и двумя успешными отборами. Точность передач Гризманна — 93%.

Составы команд:

Франция: Льорис, Кимпембе, Варан, Динь, Кунде, Погба, Лемар (Тчуамени, 46'), Верету (Дюбуа, 53'), Гризманн (Коман, 76'), Мбаппе (Диаби, 90'), Бензема (Марсьяль, 76').

Босния и Герцеговина: Шехич, Хаджикадунич, Саничанин, Ахмедходжич, Сушич (Ципетич, 64'), Колашинац (Чивич, 54'), Пьянич, Цимирот (Лончар, 72'), Хаджиахметович, Джеко, Демирович (Превляк, 72').

Сборная Франции, набрав восемь очков, укрепилась на первой позиции в группе D. Сборная Боснии и Герцеговины с двумя очками заняла четвертое место.